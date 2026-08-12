Эксперт назвал фаворита турнира The International

Член правления Федерации компьютерного спорта России Никита Шабаев предположил, что одним из фаворитов турнира The International по компьютерной игре Dota 2 является команда Team Falcons, одним из игроков которой является россиянин, сообщает ИС “Вести”.

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Шабаев сказал, что Falcons выиграли в прошлом году. Одним из игроков команды является Станислав Поторак, играющий под ником Malr1ne.

Другой командой, имеющей высокий шанс получить чемпионский титул, является Liquid, сказал эксперт. Одновременно он заявил, что определенные шансы есть у каждой из команд, принимающих участие, поскольку слабые коллективы не имели бы шансов участвовать.

Турнир стартует в четверг и продлится до 23 августа. Он будет проходить в китайском Шанхае.

Команды в игре Dota 2 состоят из пяти игроков. Профессиональные коллективы часто состоят из представителей разных стран, но каждая из команд представляет тот или иной регион. Из 16 команд, участвующих в The International, Россию и СНГ представляют 6.