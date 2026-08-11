Ветеран Bethesda не считает The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ремейком

Ветеран Bethesda Дэн Ли рассказал, почему ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion точно нельзя назвать ремейком.

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По его словам, команда просто обновила уже существующее ядро, добавив современные текстуры. При этом никакого переосмысления или глубоких изменений игровых механик не было. В пример Ли привёл несколько игр, которые могут считаться полноценными ремейками.

«Есть такие игры, как Resident Evil 2 и Final Fantasy 7 Remake, которые являются явно ремейками. Они берут за основу оригинальное видение и создают совершенно новые игры на его основе. В то время как здесь многие элементы оригинальной игры остались нетронутыми», — сказал Ли.

Напомним, что уже сегодня The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered выйдет на Nintendo Switch 2. Также сообщалось, что фанаты готовят собственный мультиплеерный мод в духе GTA 5 FiveM. Пока он получил только скромный тизер.