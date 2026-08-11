Продажи Alan Wake 2 превысили 3 млн копий

Remedy Entertainment сообщила в свежем отчёте, что общие продажи хоррора Alan Wake 2 превысили 3 млн копий.

© Alan Wake 2

Напомним, что рубеж в 2 миллиона удалось преодолеть под конец 2024 года. А релиз игры состоялся в октябре 2023 года на PC (EGS), PS5 и Xbox Series.

Кроме того, компания рассказала о предварительных успехах Control Resonant. По состоянию на 11 августа количество списков желаемого с приключенческим экшеном на всех актуальных платформах превышает 1,5 млн.

В Remedy отмечают хорошую динамику предзаказов и хорошую конкурентность Control Resonant с другими проектами (подходящими для сравнения) в намеченном окне релиза. Сама игра выходит 24 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series

В настоящее время Remedy Entertainment также продолжает работать над ремейками игр Max Payne и готовит новый проект.