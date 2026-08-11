Acer начала принимать предварительные заказы на ноутбук Aspire Go 15. Модель стала одним из первых компьютеров на базе нового 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon C. Одним из главных преимуществ новинки стала доступная цена – в Великобритании она заметно ниже стоимости Apple MacBook Neo.

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Экран

Acer Aspire Go 15 получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD – 1920 × 1080 пикселей. Используется классическое соотношение сторон 16:9. Такой экран соответствует позиционированию устройства как доступного рабочего ноутбука и подходит для офисных приложений, веб-сёрфинга и просмотра мультимедийного контента. Однако по качеству изображения и яркости дисплей Acer уступает экрану Liquid Retina, установленному в MacBook Neo.

Аппаратная основа

В основе ноутбука лежит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon C с интегрированной графикой Adreno. Это энергоэффективная ARM-платформа, рассчитанная прежде всего на повседневные сценарии использования. Производительности процессора должно быть достаточно для работы с документами, веб-браузинга, просмотра потокового видео, видеозвонков и других стандартных задач.

При этом рассчитывать на возможности более производительных ноутбуков при сложном видеомонтаже, профессиональной обработке графики или ресурсоёмких вычислениях не стоит.

Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а для хранения данных предусмотрен накопитель ёмкостью 128 ГБ. Для сравнения, MacBook Neo в начальной конфигурации предлагает 256 ГБ встроенной памяти. Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 53 Вт·ч.

Возможности подключения

Набор интерфейсов выглядит достаточно практично для бюджетного ноутбука. Пользователю доступны два полнофункциональных порта USB-C, один USB-A, HDMI 1.4, Wi-Fi 6E, веб-камера с разрешением 1080p и два встроенных динамика.

Отдельным преимуществом для офисной работы стала полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Такая конструкция особенно удобна при работе с таблицами и большими объёмами числовых данных.

Цена

В британской рознице Acer Aspire Go 15 оценивается в £499 ($673). Для сравнения, стоимость базовой версии MacBook Neo в Великобритании составляет £699 ($944). Таким образом, ноутбук Acer дешевле примерно на £200 ($270).

Информации о точных сроках начала продаж в Северной Америке и других регионах компания пока не предоставила.