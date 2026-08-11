Вышел новый трейлер Breathedge 2

Студия RedRuins Softworks опубликовала новый трейлер космического "выживача" Breathedge 2, приуроченный к скорому запуску проекта в раннем доступе.

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Он запланирован в Steam на 31 августа 2026 года.

Продолжение вновь посвящено приключениям главного героя первой части. Игрокам предстоит исследовать несколько космических зон, собирать ресурсы, создавать снаряжение, ремонтировать оборудование и сражаться с противниками. Отдельное место занимает управление командой и собственным космическим кораблем, который можно развивать и оснащать дополнительными отсеками.

На старте раннего доступа будет доступна первая крупная сюжетная глава и большая область для исследования. В первоначальную версию, как обещают разработчики, также войдут основные механики выживания и исследования открытого космоса, крафт, улучшение оборудования, сражения, основные и дополнительные задания, персонажи и необязательные локации.

В дальнейшем авторы намерены выпускать крупные обновления, продолжать сюжет и добавлять новые территории, в том числе участки на поверхности планет. В планах также новые персонажи, задания, наземный и летающий транспорт, система варп-прыжков и строительство. По предварительной оценке студии, ранний доступ продлится примерно 16-20 месяцев.

Первая Breathedge стартовала в раннем доступе Steam в сентябре 2018 года, а полноценный релиз на ПК состоялся 25 февраля 2021 года.