Valve запустила бета-версию нового «Патруля» в CS 2 на базе VACNet

В ночном обновлении Counter-Strike 2 обнаружены упоминания «портала разметки VACNet», а на сайте counter-strike.net появилась страница /vacnet. Система напоминает «Патруль» из CS:GO, но работает в браузере.

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По данным датамайнера aqua, портал показывает фрагмент записи матча длительностью 10-15 секунд с включённым X-Ray. После просмотра пользователь определяет, использовал ли игрок аим-помощь, wallhack, скрипты движения или был ботом для фарма.

Ключевое отличие от старого «Патруля» — вердикт не влияет на игрока напрямую. Метки используются для обучения будущих моделей VACNet. Публикация и запись содержимого портала запрещены.

По словам Gabe Follower, доступ к порталу уже получил один из игроков с рейтингом 16 тыс. и опытом работы с «Патрулём» в CS:GO — без прямого приглашения от Valve.