В сеть утекли изображения ноутбуков Googlebook от Asus и Lenovo

В Сеть попали, предположительно, рендеры ноутбуков Asus и Lenovo, что выйдут под брендом Googlebook. Саму платформу Google анонсировала ещё в мае.

© Ferra.ru

По слухам, все Googlebook (не только Asus и Lenovo) будут работать на специальной версии Android. Она будет тесно связана с ИИ Gemini, поддерживать все приложения из Google Play и хорошо взаимодействовать с Android-смартфонами.

Обе модели имеют характерную светящуюся полоску — glowbar. Похожая подсветка ожидается и в грядущих смартфонах Pixel 11.

Пока известно, что Googlebook будут выпускать несколько производителей, включая Acer, Dell и HP. Официальный анонс, скорее всего, пройдёт на ближайшей выставке IFA.