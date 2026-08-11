В России резко выросли продажи комплектующих для ПК

Оборот процессоров для самостоятельной сборки и модернизации компьютеров в июне оказался почти в 62 раза выше, чем в январе.

© hyper

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные российского рынка электроники. Продажи всех компьютерных комплектующих за этот период выросли почти в 15 раз. Наибольший спрос пришёлся на апрель, а более 80% продаж за первое полугодие - на период с апреля по июнь.

Заметно вырос также оборот видеокарт, оперативной памяти и систем охлаждения.