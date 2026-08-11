На Esports World Cup выпустили коллекционные карточки игроков

Организаторы Кубка мира по киберспорту представили коллекционные карточки с участниками турнира. Первый набор будет посвящён лучшим игрокам Esports World Cup 2025.

© Чемпионат.com

Коллекция включает игроков и клубы в рамках шести серий карточек: Легенды, MVP, Новички, Центурионы и Престиж, а также уникальные карты, выпущенные в единственном экземпляре. Некоторые карточки появятся только по результатам Кубка мира.

Каждая карточка содержит QR-код, открывающий цифровой аналог в приложении и позволяющий объединить физическую коллекцию с цифровой. Сканируя карточки, коллекционеры смогут зарабатывать баллы, соревноваться друг с другом и получать награды по мере развития турнира.

Первые наборы уже доступны для покупки на официальном сайте Esports World Cup. В набор EWC 2025 вошли Магнус Карлсен, Donk, m0NESY, Collapse, ZyWoo и другие.