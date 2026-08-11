Авторы No Man's Sky поздравили геймеров с 10-летием игры

9 августа No Man's Sky исполнилось 10 лет. Именно в этот день состоялся релиз знаменитой космической песочницы на PS4, после чего игра добралась и до остальных платформ. В честь юбилея разработчики из Hello Games представили эпичный трейлер, где проследили развитие проекта за последние 120 месяцев.

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Так, за последние 10 лет разработчики выпустили больше 40 обновлений, которые выходили полностью бесплатно для всех владельцев игры. Благодаря столь прилежной поддержке авторы смогли вернуть доверие игроков после скандального запуска игры в 2016-м. Тогда игра стартовала с отрицательных отзывов в Steam из-за отсутствия обещанных возможностей и множества багов, однако со временем рейтинг рос и в данный момент составляет крепкие 83%.

Сейчас Hello Games трудится над своей новой игрой — Light No Fire. Выживач разрабатывают уже несколько лет, однако у него пока нет даже примерной даты релиза.