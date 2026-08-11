100 Thieves, BIG и K27 вышли на EWC 2026 по CS 2 — 1win покинула отбор
100 Thieves, BIG и K27 преодолели плей-офф отбора и получили слоты на основной турнир Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2.
K27 обыграла fnatic со счётом 2:1 — 8:13 на Ancient, 16:13 на Mirage через овертайм и 13:10 на Cache. Лучшим игроком серии стал Алексей xeedo Микулич (1,14), а Данила kashl1d Дронов набрал 53 фрага за матч. 1win уступила 100 Thieves 0:2 — 14:16 на Ancient и 6:13 на Anubis. BIG прошла дальше после победы над Sashi (2:1).
Для Николая device Редца из 100 Thieves EWC станет первым тир-1 турниром за год — после мэйджора в Будапеште. K27 стала единственной российской командой из четырёх (наряду с 1win, Virtus.pro и HOTU), прошедшей квалификацию.
Основной этап EWC 2026 по CS 2 пройдёт с 12 по 23 августа в Париже с призовым фондом $ 2 млн. Финал состоится на арене Accor Arena.