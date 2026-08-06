Актер GTA V прослушивался на 60 ролей в GTA 6

Grand Theft Auto: актёр GTA V прослушивался на 60 ролей в GTA 6

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Актёр, озвучивавший персонажей в Grand Theft Auto V, принял участие в масштабном кастинге для шестой части серии, но так и не получил роль в проекте. По информации ряда игровых медиа, голосовой актёр прослушивался на 60 различных ролей в GTA 6, однако Rockstar Games не предложила ему контракт.

Разочарование актёра по поводу отказа нашло отражение в его публичных высказываниях. Он выразил своё недовольство тем, что, несмотря на значительное количество прослушиваний, студия так и не пригласила его в финальный проект. Это событие привлекло внимание игровых изданий Kotaku, GameGPU и IGN, которые освещали ситуацию с разных ракурсов.

Кастинг для GTA 6: масштабы и конкуренция

История демонстрирует масштабность работы над новой частью Grand Theft Auto. Разработчики проводят обширный поиск голосовых актёров, рассматривая десятки кандидатов на каждую роль. Тот факт, что опытный актёр из предыдущей части серии прослушивался на 60 позиций, указывает на высокую конкуренцию и избирательность студии при подборе кастинга.

Что это значит для фанатов серии

Для поклонников Grand Theft Auto эта новость подтверждает, что Rockstar Games серьёзно подходит к формированию голосового состава GTA 6. Студия не полагается автоматически на знакомые имена из предыдущих проектов, а проводит тщательный отбор актёров под каждого персонажа. Это может означать, что в новой игре появятся как новые голоса, так и звёзды, которые ранее не были связаны с серией.

История также подчёркивает конкурентный характер индустрии видеоигр, где даже опытные специалисты не гарантированы участие в проектах, даже если они уже работали с той же студией. Полная информация о кастинге GTA 6 пока не раскрывается Rockstar Games, но такие инциденты периодически становятся известны через утечки и высказывания самих актёров.