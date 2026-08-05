Как играть в Project Zomboid в кооперативе с друзьями: гайд

Project Zomboid получила новое крупное обновление, а это значит, что в самую популярную зомби-песочницу хлынут множество новых игроков. Портал gamerant.com рассказал, как создать сервер, чтобы играть в Project Zomboid в кооперативе с друзьями.

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Для того, чтобы создать сервер, нужно выбрать опцию «Хост» в главном меню. Она направит вас на экран, где будет две выпадающих строки: название сервера (по сути, мира или сохранения) и объем памяти, который можно выделить на сервер.

По нажатию на кнопку настроек можно отредактировать параметры каждого сервера на вашем ПК. Их проще всего расценивать как отдельные мири или сохранения, существующие в других играх жанра — у каждого сервера есть свое состояние мира и список игроков. Если вы поменяете сервер, то начинать прогресс придется заново.

В меню параметров можно изменить практически каждую настройку игры, но на случай, если вы не хотите долго возиться, всегда можно выбрать один из готовых наборов настроек.

Что касается памяти, то маленьким серверам, которые создаются для игры с друзьями, вполне хватит 4-6 ГБ. Производительность игры может варьироваться в зависимости от характеристик каждого ПК, поэтому подбирать оптимальный объем RAM для сервера лучше опытным путем.

Начав игру на сервере, вы можете пригласить друзей из аккаунта Steam. Если же сам Steam не дает возможность пригласить игроков через оверлей, можно воспользоваться аналогичной опцией внутри игры.

Правда, есть один нюанс: при начале новой многопользовательской игры вы и ваши друзья появитесь в разных локациях, даже если вы выберете один и тот же город. Для того, чтобы все появились в одном месте, нужно задать специфическую точку респауна в настройках сервера