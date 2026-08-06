В игре Warface стартовало новое летнее событие "Морские хищники"

В тактическом шутере Warface стартовало третье летнее игровое событие "Морские хищники". Оно доступно пользователям версии для ПК на площадках Astrum Play и Steam.

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Основной частью обновления стал командный PvP-режим "Охота за головами". В нем участникам необходимо устранять противников и подбирать выпадающие трофеи, которые приносят очки команде.

Собранные предметы сохраняются у персонажа. После поражения половина накопленных трофеев остается на поле боя и может достаться соперникам. Побеждает команда, набравшая больше очков к окончанию матча.

Сражения проходят на трех картах. За участие пользователи могут получить тематическое оружие, золотые модели и другие награды, оформленные в стилистике события.

Одновременно разработчики запустили публичное тестирование новой системы прокачки оружия. В течение августа игроки смогут оценить ее и оставить отзывы, которые авторы обещают учесть при дальнейшей доработке.