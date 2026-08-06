Sandisk объявил о флеш-памяти с максимальными характеристиками для QLC NAND

Главное достижение заключается в том, что инженерам удалось преодолеть привычные ограничения QLC-памяти, которая обычно жертвует скоростью и надежностью ради плотности. Здесь же заявлен одновременный прирост и по объему, и по пропускной способности, что для инфраструктурных решений звучит почти как революция.

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Секрет кроется в фирменной технологии CBA, когда массив ячеек и управляющая логика создаются раздельно и соединяются на финальном этапе. Такой подход, по оценкам аналитиков, позволяет обойти многие физические ограничения, которые раньше сдерживали рост производительности в многослойных структурах. В результате плотность хранения увеличилась примерно на шестьдесят процентов по сравнению с восьмым поколением, а интерфейс получил пропускную способность до 4800 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Это означает, что новые чипы смогут работать на скоростях, сопоставимых с некоторыми типами оперативной памяти, но при этом сохранят все преимущества энергонезависимого хранения.

Почему новинкой заинтересовались центры обработки данных

Для дата-центров и облачных провайдеров такая разработка открывает весьма конкретные перспективы. Спрос на вычислительные мощности для задач искусственного интеллекта растет взрывными темпами, и узким местом все чаще становится именно подсистема ввода-вывода. Обучение больших моделей и обработка гигантских массивов неструктурированных данных требуют не только быстрых процессоров, но и молниеносного доступа к информации. Новая память предлагает решение, которое позволяет сократить задержки и увеличить количество операций в секунду без радикального пересмотра архитектуры серверов. Кроме того, сниженное энергопотребление и улучшенное охлаждение становятся критическими факторами, ведь счета за электричество и системы климат-контроля уже сейчас составляют значительную долю эксплуатационных расходов крупных площадок.

Первые образцы уже проходят тестирование у нескольких крупных вендоров, и предварительные результаты выглядят обнадеживающе. Особый интерес вызывают сценарии с интенсивной записью и чтением, где QLC-память традиционно уступала более дорогим типам TLC или MLC. Но здесь, благодаря оптимизированной схеме управления и новому интерфейсу, разница становится почти незаметной для прикладного программного обеспечения. Это позволит строить хранилища огромной емкости по более доступной цене за гигабайт, что особенно важно для долгосрочного хранения датасетов и бэкапов в ИИ-проектах.

Гонка технологий на рынке NAND

Главными соперниками Kioxia и Sandisk на рынке флэш-памяти NAND традиционно выступают южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron Technology. К этому списку можно добавить и китайскую YMTC, которая хотя и отстает по технологиям, но быстро наращивает объемы и давит ценой. Особняком стоит Solidigm, дочерняя компания SK Hynix, которая сосредоточена на корпоративных SSD и тоже активно развивает QLC-решения. Важно понимать, что Kioxia и Sandisk здесь выступают в связке, и фактически они являются партнерами по совместному предприятию, а Sandisk принадлежит Western Digital, который, в свою очередь, конкурирует с каждым из перечисленных игроков.

На данный момент все основные производители ведут гонку за увеличением количества слоев и плотности записи. Samsung уже анонсировала свои разработки с более чем 300 слоями, SK Hynix делает ставку на архитектуру 4D NAND с перспективой перехода к 400 слоям, а Micron продвигает свои 232-слойные решения и обещает новые поколения. В этом смысле анонс BiCS10 от Kioxia и Sandisk не стал громом среди ясного неба, но он оказался очень вовремя, поскольку демонстрирует конкретные цифры и готовность к производству уже в обозримом будущем.

Как новость может повлиять на планы конкурентов?

Сам факт появления столь плотной и быстрой QLC-памяти с интерфейсом 4800 МТ/с заставляет другие компании пересмотреть собственные планы, но вряд ли вызовет панику. Скорее, это станет сигналом к ускорению. Конкуренты прекрасно понимают, что у Kioxia и Sandisk есть технологический задел, который позволяет им выпускать продукт раньше, чем ожидалось. Поэтому Samsung и SK Hynix, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы сократить разрыв в сроках вывода на рынок своих новинок. Не исключено, что они будут активнее пиарить собственные разработки, чтобы удержать клиентов и не дать тандему захватить инициативу в сегменте корпоративных накопителей для ИИ.

Особенно остро реакция может проявиться со стороны Solidigm, которая сделала ставку на QLC как основное оружие в дата-центрах. Теперь им придется доказывать, что их решения не уступают по совокупности характеристик, либо искать другие преимущества, например, в надежности или оптимизации под конкретные рабочие нагрузки.

Судя по всему, главное изменение коснется не столько технических параметров, сколько маркетинговых стратегий.

Конкуренты начнут активнее подчеркивать свои уникальные фишки, будь то более низкая стоимость владения или совместимость с существующими платформами.

В общем-то все игроки уже двигаются в сторону увеличения плотности и внедрения интерфейсов нового поколения, и новость от Sandisk лишь подтверждает правильность выбранного направления.

Вероятно, некоторые компании ускорят вывод на рынок собственных аналогов, а также пересмотрят ценовую политику, чтобы не потерять долю в быстрорастущем сегменте ИИ-инфраструктуры. Но революции не произойдет, потому что отрасль достаточно инерционна, и производственные циклы здесь измеряются годами. Скорее, можно говорить о том, что анонс подстегнул всех участников гонки и сместил акценты в сторону практической реализации, а не лабораторных экспериментов