Царица, как тебя зовут: какие российские персонажи есть в зарубежных играх

В одной из китайских игр скоро появится вымышленный регион, напоминающий... Россию! Но наши игроки пока не очень довольны. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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По сюжету игры главный герой ищет своего брата (или сестру, тут все зависит от выбора игрока) — близнеца, путешествуя по миру. В своих странствиях он проходит вымышленные королевства, вдохновленные разными станами. Например, в игре регион Ли Юэ уж очень напоминает традиционный Китай, Инадзума — Японию, а Мондштат — Германию.

Но внимание российских игроков больше всего приковано к королевству Снежная. Его выхода на экраны многие ждали больше пяти лет! Конечно, по названию можно догадаться, что прототипом региона стала именно Россия. Почему?

Культура вымышленной страны, имена персонажей, архитектура, музыкальные мотивы региона отсылают к России и другим славянским странам. Например, сама карта региона, по версии некоторых игроков, похожа на чуть «сплющенную» сжатую карту России. А еще фанаты игры придумали, какие блюда могли бы быть в регионе. Геймеры ждут окрошки, бородинского хлеба и обязательно — борща. Упоминание этого супа, кстати, уже было в игре ранее — про него говорил один из героев родом из Снежной. Мимолетом в сюжетных диалогах упоминалась и «огненная вода» — вино, которое, вероятнее всего, является отсылкой на наш известный крепкий алкоголь.

Да и имена местных героев говорящие. Например, еще в первые годы выхода игры геймер мог наткнуться на двух фоновых персонажей охранников из Снежной — Надю и Влада. Герои мелькали уж очень эпизодически. Но постепенно игроки заметили, что у них развивается очень трогательная любовная линия. И как же оба они скучали по родине! Среди же новых героев появилась местная правительница — Царица. Настоящее имя Царицы еще не раскрыто, но фанаты называют ее Анастасия Федоровна.

Из других заметных новых персонажей выделяют Валерия — статного мужчину в парадной военной форме, девушку Весну и парнишку Алешу с ружьем в руках (кстати, по мнению некоторых игроков, его костюм мог быть вдохновлен якутской культурой). А еще есть героиня Водяница. И именно с ней связан небольшой скандал. Дело в том, что для каждого региона в игре пишут музыку и песни. И часто для того, чтобы композиция звучала более глубоко, саундтреки записывают с местными ансамблями и носителями языка. Только вот песня Водяницы (которая, кстати, исполняется на русском языке) почему-то была записана иностранной певицей с ярко выраженным китайским акцентом. Поэтому разобрать в ней слова было практически невозможно.

Например, вместо фразы «Тянутся годы мои бесцельно, / /И больше нет любви» слышится «Тянутся годы мои цистерна, / /И в Польше нет любви».

Конечно, игроки были очень возмущены: «Как же это плохо», «Бедная Польша...», «Почему нельзя было взять носителя языка?», «Ни строчки не понимаю», «Многомиллиардная компания, что, решила сэкономить?».

Впрочем, нашлись и те, кого все устроило. Многие даже отмечали, что китайский акцент кажется им очень милым. Есть и мнение, что слитая в сеть песня является пробной демоверсией (а итоговую мир услышит позже). А еще нашлись умельцы, перепевшие оригинальную песню и сделавшие на нее кавер. Одной из них стала певица Софья Сабирзянова с творческим псевдонимом Sonyan.

— Попалось видео с песней, и что-то внутри просто кричало, чтобы я пошла к микрофону. На запись ушел практически весь день, но я делала ее с любовью, — поделилась с «Вечерней Москвой» девушка. — На мое удивление, кавер собрал 700 тысяч просмотров менее чем за неделю. Отклик был моментальным. В комментариях, кстати, люди не сразу понимают, что это кавер, а не оригинал. Это все еще меня удивляет. Кстати, в сети мне попалось еще примерно 10 каверов от других исполнителей. Песня стала вирусной и вышла за пределы фандома игры.

Позже, к слову, разработчики анонсировали еще один оркестровый саундтрек. На этот раз с мужским хором на латинице. Однако, к общему приятному удивлению, там есть строчка на уже чистом русском языке: «Мы отчизну отстроим и восславим себя в веках». Еще один интересный факт — в оркестре играла российская пианистка Полина Осетинская.

— Я в восторге от выступления оркестра. Мы услышали две строки на чистом русском языке, что очень обнадежило зрителей после слитых песен с вокалом не русскоязычного человека. Сама музыка просто невероятная, они действительно знали что делают, — дополнила Софья Сабирзянова.

КСТАТИ

Первые видеоигры в России (те, в которые можно было сыграть в автоматах) появились еще в 1971 году. Тогда Министерством культуры СССР в московском Парке имени Горького была организована выставка «Аттракцион-71». Туда привезли зарубежные автоматы. Люди пришли в восторг. За 21 день выставку посетили 2,5 миллиона человек!

У МИХАИЛА БИЦЕПСЫ КРУТЫЕ

Игровых персонажей родом из России добавляют во многие игры. «Вечерняя Москва» вспомнила некоторые из них.

В игре Team Fortress 2 есть герой по имени Михаил. Михаил — большая груда мышц. Правда, местами он медлительный и немного неповоротливый. А еще герой периодически напевает наши отечественные песни и носит с собой пулемет по имени Саша;

В серии игр-шутеров (по-простому стрелялок) Call of Duty можно встретить героя по имени Виктор Резнов. Резнов искренне ненавидит нацизм и фашизм, а еще он неоднократно помогает главному герою, спасая его от смерти. Правда, позже выясняется, что Виктор — всего лишь галлюцинация главного героя...;

В файтинге (жанр игр, где на «арене» сражаются персонажи) Guilty Gear есть героиня по имени Миллия Рэйдж. И эта девушка официально из России (изначально ее хотели сделать родом из Бразилии). Почему, кстати, была выбрана именно наша страна, не очень понятно. Миллия напоминает славянку разве что своими длинными блондинистыми волосами. Возможно, так японцы (а именно они разработали игру) и представляют наших девушек с характером?;

Игру о советской альтернативной вселенной под названием Atomic Heart представили наши разработчики в 2023 году. По сюжету главный герой Сергей Нечаев должен остановить восстание роботов. Кстати, одними из самых узнаваемых персонажей игры стали две близняшки роботы;В игре Dishonored есть российский доктор, ученый и художник по имени Антон Соколов. По сюжету он совершил нечто вроде промышленной революции в городе и изобрел универсальное лекарство... А еще богачи готовы отдавать целые состояния за картины Соколова.