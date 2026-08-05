Qualcomm выпустила игровую версию Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm без отдельного анонса опубликовала на своём официальном сайте сведения о новой модификации флагманской платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5 с акцентом на игровую производительность.

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Характеристики

Согласно документации Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-Series получил ту же базовую архитектуру, что и обычный Snapdragon 8 Elite Gen 5. В состав процессора входят два производительных ядра Oryon с максимальной частотой 4,6 ГГц, а также шесть высокопроизводительных ядер, способных работать на частоте до 3,62 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Adreno с частотой 1,2 ГГц.

Таким образом, Qualcomm не стала повышать частоты процессорных или графических блоков специально для новой игровой модификации. Платформа также оснащена нейронным процессором Hexagon, 5G-модемом Snapdragon X85 и коммуникационной системой FastConnect 7900. Она поддерживает оперативную память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1. За обработку фото и видео отвечает фирменный ISP Qualcomm Spectra.

Главным аппаратным различием между SM8850-1-AB и стандартным Snapdragon 8 Elite Gen 5 стала высокопроизводительная память Adreno High Performance Memory (HPM). В обычной версии Snapdragon 8 Elite Gen 5 её объём составляет 18 МБ, тогда как новый SM8850-1-AB получил 12 МБ.

Примечательно, что значительная часть технологий, упоминаемых Qualcomm в описании нового чипа, уже поддерживается стандартным Snapdragon 8 Elite Gen 5. В их число входят Tile Memory Heap, Mesh Shading, оптимизации для Unreal Engine 5, технология масштабирования изображения Snapdragon Game Super Resolution 2.0, система генерации кадров Adreno Frame Motion Engine 3.0, а также аппаратное ускорение трассировки лучей.

Qualcomm продолжает расширять линейку Snapdragon 8 Elite Gen 5, в которую уже входят модификации SM8850-AC, SM8850-1-AD и семиядерный SM8850-5-AC. Новый SM8850-1-AB предназначен прежде всего для игровых смартфонов и других специализированных устройств.

Сроки выхода

Первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-Series станет Redmi K100 Pro. По имеющейся информации, презентация линейки в Китае состоится 11 августа.