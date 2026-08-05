DOOM запустили в Microsoft Paint

Технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович выпустил DoomPaint — проект, который позволяет играть в DOOM прямо на холсте Microsoft Paint. Правда, калькулятором Paint так и не стал: игру обсчитывает движок ViZDoom, а встроенный редактор Windows лишь показывает готовые кадры.

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DoomPaint запускает движок без отдельного окна, формирует изображение и отправляет его в Paint через буфер обмена.

Каждый кадр вставляется на холст как новая картинка. Разрешение по умолчанию составляет 640×400 пикселей, а частота достигает родных для DOOM 35 кадров в секунду. При нагрузке производительность может скатиться до уровня, который Руссинович метко назвал табличным.

Играть при этом можно полноценно: доступны управление с клавиатуры, стрельба, бег, открытие дверей, звуковые эффекты и MIDI-саундтрек. Есть и бонус, которого не было в оригинале: Ctrl+Z превращается в перемотку времени.

Каждый кадр хранится в истории Paint, поэтому несколько отмен способны буквально оживить погибшего героя. А сохранение файла создаёт обычный PNG со сценой игры — Paint ведь понятия не имеет, что его заставили изображать монитор.

Главной проблемой стал сам буфер обмена. Если десятки раз в секунду очищать его и записывать новый кадр, Paint может не успеть прочитать предыдущий и выдать ошибку. Поэтому DoomPaint публикует один объект OLE на всю сессию и обновляет содержащиеся в нём данные. Следующий кадр появляется только после подтверждения, что Paint забрал предыдущий.

Вставка запускается синтетическим Ctrl+V либо через меню Paint, если приложение игнорирует нажатие. Низкоуровневый перехватчик клавиатуры не даёт игровым клавишам случайно нажимать кнопки редактора.

Проект опубликован на GitHub и требует Python. После запуска файла run.bat скрипт сам создаёт окружение, устанавливает зависимости и открывает Paint.