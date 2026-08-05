Российский киберспортсмен отверг приглашение на свадьбу от Криштиану Роналду

Российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов, выступающий в дисциплине Counter-Strike 2 за европейскую организацию Team Falcons, рассказал, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» футболист Криштиану Роналду пригласил его на свадьбу, однако он принял решение не ехать из-за участия в турнире.

© Чемпионат.com

Меня пригласил он (Роналду. — Прим. «Чемпионата»), это же мой кент. Мы с ним виделись на чемпионате мира (по киберспорту. — Прим. «Чемпионата») в 2025 году. Но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете — свадьба Роналду или турнир», — сказал киберспортсмен во время трансляции на Twitch-канале.

Затем Осипов спросил у своей девушки, что бы она выбрала — поехать на свадьбу или отправиться на турнир. Та ответила, что турнир важнее, с чем киберспортсмен согласился, заявив, что поедет на соревнования.

О том, что Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу в предстоящие выходные на Мадейре, стало известно в воскресенье, 2 августа.