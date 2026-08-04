Как сбрасывать очки навыков в Beast of Reincarnation: гайд

В Beast of Reincarnation игрок может прокачивать как главную героиню, так и ее спутника-волка — но потраченные очки навыков и характеристик можно сбрасывать, чтобы попробовать разные билды. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

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Для того, чтобы открыть возможность перераспределять навыки, Эмма должна познакомиться с персонажем по имени Микото — это происходит уже во второй локации.

Проходя зону Древней цивилизации, Эмма наткнется на отключенные ворота. Для того, чтобы подать к ним питание, понадобятся электрические камни. Исследуя локацию в поисках этих камней, вы найдете Микото, сражающегося с големом. Победите его, чтобы собрать камни — и Микото станет доступен для звонков в шагоходе.

Вернувшись в шагоход, используйте коммуникатор, выберите опцию вызова Микото и поговорите с ним. В диалоге будут доступны опции как сброса навыков Эммы, так и Куу. Для каждого сброса навыков нужно потратить валюту. Помните — сброс откатывает и потраченные очки характеристик, и очки навыков; перераспределить что-то одно нельзя.