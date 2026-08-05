Первую публичную демоверсию игры "Война Миров: Сибирь" покажут в декабре

Первую публичную демоверсию сюжетного приключения "Война Миров: Сибирь" представят на фестивале "Comic Con Игромир 2026".

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Посетители смогут опробовать отдельный фрагмент проекта во время мероприятия, которое пройдет с 3 по 6 декабря в московском "Тимирязев Центре".

Действие демоверсии развернется в лесах Сибири.

Эпизод не раскроет новых подробностей истории: показ будет сосредоточен на игровом процессе и боевой системе.

Команда студии "МГЛА" также проведет на площадке презентацию и ответит на вопросы об игре.

События "Войны Миров: Сибирь" разворачиваются в альтернативной Российской империи 1896 года после вторжения марсиан. Главный герой покидает захваченную столицу и отправляется вглубь страны. Проект вдохновлен романом Герберта Уэллса и сочетает сражения, стелс и исследование окружения.

Выход проекта запланирован на 2027 год.