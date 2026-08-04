Sony продала свыше 95 млн консолей PlayStation 5

Sony опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2026 финансового года, охватывающий период с 1 апреля по 30 июня. Несмотря на устойчивые показатели игрового подразделения, продажи консоли PlayStation 5 заметно сократились.

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За отчётный квартал компания реализовала 1,6 млн консолей PS5. Это больше, чем в предыдущем квартале, но на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объём продаж PlayStation 5 с момента запуска достиг 95,3 млн устройств.

Для сравнения, PlayStation 4 на аналогичном этапе жизненного цикла разошлась тиражом 100,2 млн экземпляров. При этом успех предыдущего поколения во многом обеспечивали регулярное снижение стоимости консоли и многочисленные акции, тогда как PS5, наоборот, неоднократно дорожала.

Продажи игр продолжают расти

Несмотря на спад продаж оборудования, игровое направление сохраняет стабильность. За квартал пользователи приобрели 66,1 млн игр для PS4 и PS5, тогда как годом ранее было продано 65,9 млн копий. На проекты студий PlayStation пришлось 6 млн экземпляров.

Одновременно выросла доля цифровых продаж. Теперь 82% всех реализованных игр распространяются через цифровые магазины, а на физические носители приходится лишь 18% продаж.

Аудитория PlayStation увеличивается

Количество ежемесячно активных пользователей сервисов PlayStation выросло на 2 млн и достигло 125 млн человек. Это свидетельствует о сохранении высокой вовлечённости аудитории даже на фоне снижения продаж консолей.

По итогам квартала операционная прибыль игрового подразделения увеличилась на 37%. Росту финансовых показателей способствовали возврат части уплаченных таможенных пошлин в США и благоприятные изменения валютных курсов.

Sony готовится к выходу GTA VI

Компания также сообщила, что обеспечила достаточный запас памяти и других компонентов для производства всех консолей PS5, запланированных на текущий календарный год. Это позволит избежать дефицита, который сопровождал PlayStation 5 в первые годы после запуска.

В Sony рассчитывают, что предстоящий выход Grand Theft Auto VI станет одним из главных драйверов продаж PlayStation 5 и поможет увеличить спрос на консоль.

Итоги

Общие продажи PlayStation 5 достигли 95,3 млн консолей; За квартал реализовано 1,6 млн PS5; Продано 66,1 млн игр для PS4 и PS5; Продажи игр студий PlayStation составили 6 млн копий; 82% продаж игр пришлось на цифровые версии; 18% продаж составили физические носители; Ежемесячная аудитория PlayStation достигла 125 млн пользователей; Операционная прибыль игрового подразделения выросла на 37%; Sony увеличила инвестиции в развитие платформы следующего поколения; Компания располагает достаточным запасом компонентов для производства PS5 в течение 2026 года.