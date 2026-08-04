Аша Шарма показала новую стратегию Xbox
Глава Xbox Аша Шарма обозначила ключевые направления развития игрового подразделения Microsoft после публикации финансового отчёта. Согласно документу, за прошедший финансовый год выручка Xbox сократилась примерно на $1,7 млрд.
Четыре направления развития
В основе новой стратегии лежат четыре приоритета: укрепление платформы (Core), превращение успешных игр в глобальные франшизы (Content), развитие Minecraft как мировой платформы для создателей контента (Creation) и расширение любимых фанатами игровых вселенных (Connection).
До конца 2027 финансового года компания рассчитывает вернуть Xbox к росту, в 2028-2029 годах – превратить эти направления в основу устойчивой модели развития, а к 2030 году – масштабировать бизнес.
Реструктуризация и сокращения
Июль стал одним из самых сложных месяцев для Xbox. В начале месяца компания сократила около 1600 сотрудников, а до конца 2027 финансового года общее число увольнений может достичь примерно 3200 человек.
Compulsion Games и Double Fine станут независимыми студиями, сохранив права на свои проекты. Ninja Theory и Undead Labs перейдут под новое руководство, а Arkane начала процедуру консультаций, которая может завершиться продажей или закрытием студии.
Финансовые показатели
Отчёт Microsoft показал снижение доходов игрового подразделения. В четвёртом квартале выручка от контента и сервисов Xbox сократилась на 10%, а продажи консолей – на 13%. По итогам всего финансового года доходы Xbox уменьшились на $1,7 млрд, или 7%. Продажи оборудования упали на 29%, а доходы от контента и сервисов – на 5%.
При этом Microsoft завершила квартал с чистой прибылью в размере $35,8 млрд при выручке $90 млрд. По словам Аши Шармы, за год экосистема Xbox привлекла более 200 млн новых игроков, однако рост аудитории пока не привёл к сопоставимому увеличению доходов.
Консоли остаются главным приоритетом
Несмотря на развитие Game Pass и облачного гейминга, Microsoft продолжит делать ставку на консоли. Подписка, Windows и облачные сервисы рассматриваются как дополнительные способы привлечения игроков.
Одновременно компания намерена сосредоточиться на развитии крупнейших игровых франшиз, мобильного направления и трансмедийных проектов, включая фильмы, сериалы, товары и международные партнёрства.
Minecraft станет платформой для авторов
Особое внимание уделяется Minecraft. По данным компании, с 2021 года пользовательский контент обеспечил более 60% роста чистых потребительских расходов за пределами Китая.
Microsoft планирует расширить инструменты для создания контента, чтобы игроки могли публиковать свои работы, развивать аудиторию и зарабатывать внутри экосистемы. Цель компании – превратить Minecraft в крупнейшую мировую платформу для создателей контента.
Одновременно Mojang впервые за 17 лет обновила системные требования Minecraft: Java Edition. Для комфортной игры теперь рекомендуются 16 ГБ оперативной памяти и современный процессор. Изменения связаны с переходом на Vulkan 1.3 и подготовкой графического обновления Vibrant Visuals.
Сбой Xbox Live
В конце июля Xbox также столкнулась с крупным сбоем системы лицензирования, который почти на 16 часов лишил пользователей доступа к библиотеке игр и возможности входить в свои аккаунты.
По словам технического директора Скотта Ван Влита, причиной неполадок стала внутренняя служба лицензирования Microsoft, которую используют сразу несколько продуктов компании. После восстановления работы специалисты продолжили анализировать причины инцидента.