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В Steam стартовал Фестиваль киберпанка со скидками на сотни игр

Чемпионат.com

3 августа в Steam начался Фестиваль киберпанка. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику антиутопического будущего с большими скидками.

В Steam стартовал Фестиваль киберпанка со скидками на сотни игр
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Интересные предложения на Фестивале киберпанка в Steam

  • Ghostrunner — 374 рубля (-75%)
  • Ghostrunner 2 — 569 рублей (-80%)
  • Katana ZERO — 330 рублей (-40%)
  • RoboCop: Rogue City — 169 рублей (-90%)
  • Shadows of Doubt — 352 рубля (-60%)
  • X4: Foundations — 320 рублей (-80%)
  • Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition — 220 рублей (-75%)
  • ROUTINE — 616 рублей (-30%)
  • RUINER — 71 рубль (-90%)
  • Cloudpunk — 244 рубля (-65%)

Распродажа игр на тематику киберпанка в Steam продлится до 10 августа 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.