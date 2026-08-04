Kioxia представила SSD PCIe 6.0 объемом до 61,44 ТБ

Компания KIOXIA анонсировала новую линейку корпоративных твердотельных накопителей KIOXIA CM10, предназначенных для высоконагруженных систем и инфраструктуры искусственного интеллекта. Новые SSD получили интерфейс PCIe 6.0 и впервые в корпоративном портфеле KIOXIA поддерживают жидкостное охлаждение с помощью охлаждающей пластины.

© MobiDevices

В основе серии лежит флеш-память BiCS FLASH десятого поколения с 332-слойной архитектурой TLC. По данным производителя, по сравнению с предыдущей серией скорость последовательного чтения выросла примерно на 92%, а производительность при случайном чтении – на 85%. Это позволяет эффективнее выполнять задачи, связанные с ИИ, анализом данных и корпоративными вычислениями.

Накопители оптимизированы для работы с решением NVIDIA CMX, предназначенным для хранения контекстной памяти и кеша типа «ключ – значение» (KV). По мере увеличения языковых моделей и их контекстных окон такие SSD становятся важной частью современной ИИ-инфраструктуры. Они обеспечивают быстрый доступ к данным и снижают нагрузку на графические ускорители.

Серия KIOXIA CM10 будет выпускаться в форм-факторах E3.S, E1.S и 2,5 дюйма. Модели E3.S и E1.S толщиной 9,5 мм могут оснащаться системой жидкостного охлаждения. При этом все версии также совместимы с традиционным воздушным охлаждением.

В зависимости от исполнения ёмкость накопителей составит от 1,6 до 61,44 ТБ. Покупателям предложат модели с ресурсом записи 1 DWPD для сценариев с преобладанием операций чтения и 3 DWPD для смешанных нагрузок.

Новые SSD соответствуют стандартам PCIe 6.0 и NVMe 2.1, а также требованиям спецификации OCP Datacenter NVMe SSD Specification 2.7. Кроме того, реализована поддержка технологии NVMe Flexible Data Placement (FDP), повышающей эффективность работы с данными.

Для защиты информации предусмотрены версии с поддержкой SIE, SED, SED FIPS 140-3 после прохождения сертификации, постквантовой криптографии, стандарта CNSA 2.0 и механизма аттестации SPDM 1.4.

По словам старшего вице-президента и генерального директора подразделения SSD компании KIOXIA America Невилла Ичхапории, серия CM10 разработана с учётом растущих требований ИИ-инфраструктуры, для которой наряду с производительностью важны энергоэффективность, масштабируемость и гибкость систем охлаждения.

В настоящее время KIOXIA CM10 проходит тестирование у отдельных заказчиков. Публичная демонстрация новинки состоится на выставке FMS: The Future of Memory and Storage, которая пройдёт с 4 по 6 августа в Санта-Кларе, штат Калифорния.