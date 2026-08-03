Создатели игры Zenless Zone Zero выпустили видео с российской балериной

Разработчики Zenless Zone Zero в честь второй годовщины игры выпустили видео с участием балерины Марии Кошкарёвой.

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Чемпионка московского Международного конкурса артистов балета совместно с авторами из фан-сообщества Zenless Zone Zero воссоздала совместный танец игрового персонажа ZZZ Ремиэллы с главными героями, Вайзом и Белль.

Видео доступно в группе Zenless Zone Zero во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат студии HoYoverse.

Помимо видео, игроков также ждёт промокод REMIELLEDANCE31 — по нему можно получить 20 полихромов, два журнала специалиста и 8888 денни. Его можно использовать на сайте HoYoverse или в игре.