Сеть «Вкусно — и точка» выпустит бокс в коллаборации с Genshin Impact

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о новой коллаборации с популярной игрой Genshin Impact. С 17 августа в ресторанах сети появятся тематические «СуперБоксы» с эксклюзивными коллекционными аксессуарами и промокодами на внутриигровые награды.

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«Вкусно — и точка» продолжает развивать маркетинговые проекты с крупнейшими мировыми развлекательными франшизами. Как сообщили в пресс-службе компании, продажи «СуперБоксов» в коллаборации с игрой Genshin Impact стартуют 17 августа — одновременно с выходом обновления Genshin Impact 7.0, в котором разработчики впервые откроют для игроков долгожданный регион Снежная.

Юлия Нескреба, директор по маркетингу «Вкусно — и точка», отмечает: «Genshin Impact — это игра с многомиллионной аудиторией, которая объединяет людей совершенно разных возрастов. Снежная — один из самых ожидаемых регионов за всю историю игры, и нам особенно приятно, что игроки по всей России встретят его открытие вместе с нами».

Что входит в «СуперБокс Genshin Impact»: промокоды и ленты

Покупатели смогут выбрать один из трёх вариантов «СуперБокса». Независимо от выбранного набора каждый гость гарантированно получит коллекционную ленту на карабине и промокод на внутриигровые награды. Всего подготовлено восемь вариантов лент с изображениями героев Genshin Impact — Инеффы, Айно, Варки и Флинса.

Промокоды открывают доступ к специальным игровым наградам, среди которых:

эксклюзивный планер, доступный только в рамках коллаборации;

именная карточка;

Камни Истока;

и другие внутриигровые предметы.

В линейку также вошел новый «Особый СуперБокс», в который включены мини-корн-доги, шарики васаби, синий электрический лимонад, кисло-сладкий соус и пирожок. Помимо новинки, покупателям будут доступны и классические позиции: «СуперБокс» с бургером, картофелем фри, напитком и пирожком, а также «Биг СуперБокс», дополненный четырьмя наггетсами.

Опыт других компаний

Genshin Impact уже не впервые становится партнёром крупных российских компаний. Ранее совместные проекты с популярной игрой запускали сервис доставки «Самокат», сеть пиццерий «Додо Пицца» и розничная сеть «Магнит». Для брендов такие коллаборации становятся эффективным инструментом привлечения молодой аудитории, роста посещаемости и повышения среднего чека за счёт ограниченных по времени предложений и лимитированных товаров.