Beast of Reincarnation, Marvel Tokon, приквел A Plague Tale: во что поиграть в августе

Последний месяц ежегодной игровой засухи будет не таким уж и «засушливым» на интересные релизы: август предложит проекты на любой вкус, от кинематографичных боевиков до уютных симуляторов фермы и файтингов. Рассказываем, во что стоит поиграть в августе.

© Steam

3 августа — Beast of Reincarnation

Открывает август Beast of Reincarnation — новый амбициозный проект от создателей игр по франшизе Pokemon, который совсем не будет похож на их предыдущие работы. На этот раз студия Game Freak представит динамичный боевик, напоминающий Sekiro и Nier Automata в сеттинге цветущей пост-апокалиптической Японии, где мир поглотил буйный рост растительности. Подписчики Game Pass смогут поиграть в игру бесплатно.

4 августа — Big Walk

Авторы нашумевшей Untitled Goose Game вот-вот выпустят свой следующий проект — кооперативную головоломку Big Walk. Компании от 2 до 12 игроков предстоит отправиться в, как можно догадаться по названию, долгую прогулку по дикой природе, вдохновленной реальной Австралией, попутно решая множество паззлов. Но никто не помешает и просто дурачиться, или наблюдать за закатом на берегу моря.

5 августа — Fields of Mistria

Из раннего доступа вот-вот выйдет Fields of Mistria — фэнтезийный симулятор жизни, который, пожалуй, ближе прочих подобрался к планке, заданной Stardew Valley. По всем традициям жанра, игроку предстоит восстановить свою маленькую ферму, наладить хозяйство, подружиться с соседями и, конечно, найти вторую половинку — но на этот раз с толикой настоящей магии.

6 августа — Marvel Tokon: Fighting Souls

Marvel Tokon — новый файтинг от Arc System Works, которая известна большинству игроков по сериям Guilty Gear и BlazBlue. Поклонников комиксов Marvel ждет большой ростер играбельных героев и злодеев, а ценителей файтингов студии — проработанная боевая система в формате «4 на 4», дающая большой простор для различных комбо с участием разных персонажей.

6 августа — Sovereign Tower

В Sovereign Tower игроку предстоит возглавить собственное королевство и решить его судьбу, отдавая приказы «круглому столу» — рыцарскому ордену, полному эксцентричных воинов со своими историями. Каждое решение может повлиять не только на судьбу протагониста, но и на жизни всех его подданных; разработчики обещают много моральных дилемм, драмы и сильных характеров.

13 августа — Hell Let Loose: Vietnam

Серия тактических шутеров Hell Let Loose получит продолжение — на этот раз в декорациях Вьетнамской войны. Основными фишками игры, как и в случае предыдущей части, станут упор на реализм и масштабные битвы на 100 игроков, где каждый боец выполняет ту или иную роль: от командира до пехотинца, разведчика или пилота боевой техники.

27 августа — Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Коллекция переизданий Metal Gear Solid завершится на Master Collection Vol. 2. Во второй том вошли две игры, с которыми широкая публика, пожалуй, знакома меньше всего: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, которая с самого релиза была эксклюзивом PlayStation 3, и Peace Walker — эксклюзив PSP. Обе игры считаются недооцененными для своего времени, и теперь игроки, познакомившиеся с серией на ПК, смогут посмотреть на них в высоком разрешении.

27 августа — Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company — без сомнений один из крупнейших релизов ближайших месяцев. Проект студии Bit Reactor и EA будет пошаговой тактикой в духе XCOM, но в сеттинге Star Wars. Если точнее, события игры разворачиваются «на закате войны клонов»; протагонист, бывший офицер Республики, возглавит отряд особого назначения, каждого члена которого можно будет настроить в мелочах. И да, игрок сможет получить в свое распоряжение джедая — но он будет не таким «заменяемым», как другие бойцы.

27 августа — Resonance: A Plague Tale Legacy

Наконец, последним крупным релизом августа будет Resonance — приквел A Plague Tale, рассказывающий о событиях, произошедших за 15 лет до первой части. Главной героиней игры буде разбойница София, которой предстоит разгадать тайну острова Минотавра, перемещаясь между средневековьем и временами минойской цивилизации.