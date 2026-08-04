Российские разработчики показали более 20 игр на выставке в Китае

На стенде Московского кластера видеоигр и анимации на выставке ChinaJoy 2026 в Шанхае представили более 20 российских проектов от 12 компаний.

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Китайские посетители положительно оценили разнообразие жанров, сложность отдельных игр, использование славянской мифологии и качество локализации.

Одним из проектов, привлекших внимание аудитории, стал авиасимулятор "Корея. Ил-2". Игра посвящена воздушным боям начала 1950-х годов и отличается реалистичной моделью управления, поддержкой устройств виртуальной реальности и высокой сложностью. Релиз симулятора запланирован на 4 августа.

Посетители также выделили экшен TSAREVNA. Age of Tales, созданный по мотивам славянского фольклора. Боевая система проекта построена на балетной пластике, а движения главной героини записали с участием примы-балерины Большого театра Алены Ковалевой.

Еще одним представленным проектом стал симулятор автоспорта от SMP Esports с российскими трассами и автомобилями. На стенде использовалось гоночное оборудование, имитирующее отдачу руля, работу педалей, коробки передач и ручного тормоза.

Китайские игроки отдельно отметили, что на одной площадке были собраны авиасимуляторы, гонки, экшены, казуальные и VR-проекты. Большинство показанных игр получили перевод на китайский язык с учетом особенностей местного рынка.

Выставка принесла и первые деловые результаты. Разработчики хоррора DEDA достигли предварительных договоренностей о выпуске игры в Китае с двумя местными издателями. Стороны также обсуждают издание других проектов студии на китайском рынке и локализацию игр из КНР для России.

ChinaJoy 2026 проходит с 31 июля по 3 августа в Новом международном выставочном центре Шанхая. По данным организаторов, в выставке участвуют почти 900 компаний из 39 стран и регионов, а более 500 разработчиков и команд представляют свыше тысячи игровых проектов.