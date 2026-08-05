Вратарь команды по фиджитал-футболу отметил силу соперников на "Играх будущего"

Российская команда по фиджитал-футболу "Rotor CISS Group" после уверенной победы в первом раунде над вьетнамской командой на Играх будущего в Астане считает, что нельзя недооценивать остальных соперников. Об этом ТАСС рассказал вратарь команды Александр Худалов.

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Во вторник "Rotor CISS Group" победила в стартовой игре вьетнамский The Vicious со счетом 3:0. Во втором раунде им предстоит сыграть с командой из Мексики.

"Соперники все сильные. Тут недооценивать кого-то нельзя. Надо настраиваться на каждую игру, выходить и побеждать", - сказал он.

При этом игрок признал, что после первой игры и победы команда чувствует себя увереннее, чем утром.

Худалов оценил организацию Игр будущего в Астане на высшем уровне.

"Красивый город, тут все такой ажиотаж вызывает, немножко волнительно, но в целом все супер, все на высшем уровне", - отметил игрок.

"Rotor CISS Group" - чемпион России 2025 года по фиджитал-футболу и обладатель Кубка России - 2025.

В программу турнира в Астане включены фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds.

Соревнования будут проходить до 9 августа. Первые Игры будущего прошли в 2024 году в Казани, вторые - в 2025 году в ОАЭ.