Команда TpaBoMaH и Яна Непомнящего стала чемпионом Streamers Battle 14 по Dota 2

Медиа-турнир BetBoom Streamers Battle 14 по Dota 2 завершился победой команды TpaBoMaH. В составе чемпионов выступили про-игрок Марк mangekyou Харламов и шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий.

В финале пятёрка TpaBoMaH обыграла состав Олега Stray228 Бочарова со счётом 3:2. Третье место занял ростер Ярослава NS Кузнецова.

BetBoom Streamers Battle 14 проходил в онлайне с 27 июля по 2 августа. Восемь команд разыграли призовой фонд в 4 млн рублей, а среди участников оказались известные стримеры и профессиональные киберспортсмены — Дмитрий Recrect, Александр VooDooSh, Юлия by_Owl, rostislav_999 и другие.