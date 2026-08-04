«Знал, что мы выиграем». Zaur Egoist — после победы на Esports World Cup 2026

16-летний лесник Team Spirit Заур zaur egoist Магомадов после победы на Mid-Season Cup 2026 по MLBB поделился с «Чемпионатом» своими первыми впечатлениями от финальной серии. Напомним, российская пятёрка стала первой командой не из Азии, которая выиграла крупный чемпионат по мобильной стратегии.

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— Поздравляю с этой важной победой для всего EECA-региона. Поделись своими первыми впечатлениями? — Спасибо большое. Особо сильных впечатлений каких-то нету, потому что я не особо эмоциональный. Это был мой первый международный турнир — и мы его выиграли, ха-ха. Я очень счастлив этому, очень рад, и это все мои эмоции. Все положительные, позитивные. — Насколько финальная серия соответствовала твоим ожиданиям? — Я знал, что мы выиграем, потому что у нас преимущество по драфтам. У нас есть бойцы — у них нет, у нас все герои в пуле — у них не все. Мы знали, что у лесника Yangon Galacticos маленький пул героев, что там экспер не играет на Эсмеральде и плохо играет на Уранусе, и так далее. Мы всё это знали, учли и хорошо подготовились к драфтам. Мы понимали, что будет нелегко, но счёта 4:3 я не ожидал — думал, что, скорее всего, будет либо 4:1, либо 4:2. — Назови самый запоминающийся и яркий момент этой серии. — Момент на Черепахе в начале третьей карты. Когда в меня нажали флик Руби и Глу, я выжил, потом пошёл под мид на одном хп, в меня сел Глу, я опять выжил. Я видел, что у меня мало здоровья, и понимал, что не вижу Нолана. Думаю: сейчас он придёт забирать синий бафф — он туда приходит, я его доджу и нажимаю таунт. Этот момент мне хорошо запомнился.

И второй момент — на последней карте, когда мы выиграли какой-то файт и убили Су Ё. Тогда я понял, что с нашим драфтом мы тут уже не проиграем.

— На твой взгляд, почему азиатские команды так неудачно выступили на этом турнире, а EECA и Мьянме удалось добраться гранд-финала? — Если говорить конкретно про нас, то мы проделали очень много тяжёлой работы, постоянно разбирали игры, много тренировались. Я не знаю, как было раньше в Team Spirit, но когда я только пришёл, то заметил, что команда иногда разделяется — во мнениях, интересах. Но спустя время я адаптировался в составе, и это изменилось. Я заметил, что мы стали полноценной командой, начал это чувствовать. Всё это вместе и сделало нас чемпионами.

Насчёт азиатских команд — я думаю, просто мета поменялась слишком резко и слишком сильно. Мне кажется, они просто не успели адаптироваться, не полностью поняли мету и не успели подготовить всех героев. Что касается Yangon Galacticos, они тоже проделали большой путь, надо отдать им должное. Не знаю, что они конкретно делали, но думаю, что они просто очень много работали.