Первые подробности о Lenovo Yoga 9n 2-в-1 на NVIDIA RTX Spark

Издание Windows Latest опубликовало подробные изображения нового ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 9n 2-в-1. Главной особенностью устройства станет ARM-процессор NVIDIA нового поколения.

© MobiDevices

Внешне Lenovo Yoga 9n 2-в-1 напоминает Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition на базе процессоров Intel, однако новинка получила несколько отличительных особенностей.

В отличие от Yoga Pro 9n, устройство оснащено шарниром, раскрывающимся на 360 градусов, благодаря чему ноутбук можно использовать как планшет. Сенсорный дисплей поддерживает работу со стилусом, что позволяет делать заметки, рисовать и редактировать документы вручную.

Ещё одной особенностью стала полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Из-за этого увеличенный тачпад смещён относительно центра корпуса. Судя по пропорциям клавиатуры и корпуса, речь идёт о версии с экраном диагональю около 15-16 дюймов.

В верхней части дисплея расположен блок камер, включающий обычную веб-камеру и инфракрасный модуль для авторизации в Windows с помощью распознавания лица. Набор интерфейсов включает два порта USB-C, два USB-A, HDMI и стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

По предварительной информации, Lenovo планирует начать продажи Yoga 9n 2-в-1 уже этой осенью. При этом компания пока не раскрывает ни стоимость устройства, ни точную дату выхода.

Известно, что ноутбук получит новый процессор NVIDIA RTX Spark с 20 ARM-ядрами и графикой на архитектуре Blackwell. Сообщается, что встроенный графический ускоритель может содержать до 6144 CUDA-ядер. Если эти характеристики подтвердятся, его производительность окажется близкой к уровню мобильной NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.