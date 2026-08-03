«Китай не пройдет». Fishman поделился прогнозами на групповой этап TI 2026 по Dota 2

Профессиональный игрок в Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук поделился прогнозами на групповой этап The International 2026. По мнению киберспортсмена, ни один китайский коллектив не выйдет в плей-офф.

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Полищук считает, что действующий чемпион Team Falcons завершит групповую стадию без поражений (4:0). В число восьми команд, проходящих дальше, Fishman также включил Team Yandex, PARIVISION, BetBoom Team, Team Liquid, Aurora Gaming, 1w Team и Team Spirit.

Групповой этап TI 2026 пройдёт по швейцарской системе — команды с четырьмя победами проходят в плей-офф, с четырьмя поражениями вылетают. The International 2026 состоится с 13 по 23 августа в Шанхае. На момент публикации призовой фонд составляет $ 2,1 млн.