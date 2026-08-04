Microsoft полностью переделает меню в Windows 11

Microsoft полностью переделает открываемое правой кнопкой мыши меню в Windows 11
С момента выхода Windows 11 одна из главных жалоб пользователей — меню, что появляется при нажатии правой кнопкой мыши. Оно, как пишут люди, медленно открывается и переполнено лишними пунктами. Теперь, сообщают СМИ, Microsoft намерена это исправить.
По данным профильных изданий, компания работает над полной переработкой этого меню. Новая версия будет «компактной, быстрой и, что самое важное, настраиваемой».
Сейчас меню захламлено ярлыками от самой системы и установленных программ. Из-за этого оно открывается с заметной задержкой. В обновлённом варианте разработчики хотят показывать «только самые нужные команды».
Пользователи также смогут сами выбирать, какие пункты показывать, какие скрывать и в каком порядке их располагать. Для этого внизу меню появится специальная кнопка «Настроить».