«Прошел The Callisto Protocol». Актер Джон Кьюсак начал увлекаться видеоиграми

В студии издания Variety гостем стал знаменитый актёр Джон Кьюсак, известный по фильмам «1408» и «Интуиция». Он рассказал о своём новом увлечении — видеоигры.

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По словам артиста, ему очень нравится исследовать в играх различные миры, потому что они наполнены творчеством и необычными идеями. Особенно Кьюсаку нравятся сюрреалистичные проекты — в пример он привёл экшен Control, назвав его безумным.

Это оказалось очень интересно: здорово исследовать разные миры, в них столько творчества и необычных идей. Мне действительно понравилось. Но особенно мне полюбились более сюрреалистичные игры. Есть такая — Control, она совершенно безумная. Такие игры мне и нравятся. Я полностью прошёл Control, потом прошёл The Callisto Protocol — это очень хорошая игра про зомби. А ещё есть игра, где носишься по Лос-Анджелесу и всё вокруг разносишь — Dead Island 2. Она тоже очень весёлая. Там можно, например, разнести целый отель.

Джон Кьюсак также отметил, что поначалу он играл плохо — приходилось проходить проекты на самом лёгком уровне сложности. Но постепенно артист приноровился и смог погрузиться в видеоигры.