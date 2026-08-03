1w Team подписала бывший состав TDK по CS 2
Организация 1w Team объявила о подписании состава по Counter-Strike 2. Клуб представит коллектив, ранее выступавший под тегом TDK.
В состав вошли:
- Владислав nafany Горшков;
- Сергей Ax1Le Рыхторов;
- Артём ArtFr0st Харитонов;
- Пётр fame Болышев;
- Андрей BELCHONOKK Ясинский;
- Константин Groove Пикинер (тренер).
До подписания ростер занимал 49-е место в рейтинге VRS и 55-е в топе HLTV. Дебют под тегом 1w Team состоится в начале августа в рамках плей-офф NODWIN Clutch Series #10. На CIS LAN Championship 6 в Москве команда заняла 3-4-е место, уступив WW Team в полуфинале (0:2). Ранее команда также выиграла на ESL Challenger League Season 51 и квалифицировалась в основной чемпионат.