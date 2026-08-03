«Мы можем забрать первое место». Team Vitality — о перспективах на «Играх будущего»

Игрок команды Team Vitality в дисциплине PUBG Андрей Побединский в эфире «Матч ТВ» заявил, что коллектив после результатов в первый день «Игр будущего» уверенно может стать чемпионом турнира.

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В пятницу на «Играх будущего» в Астане стартовали соревнования по PUBG «Королевская битва». Команда Team Vitality по итогам пяти раундов из 15 набрала 50 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, 17 Gaming, составляет шесть очков.

— Я думаю, мы спокойно можем забрать первое место, если будем играть так же. Мы приехали только с Esports World Cup, мы в форме, там мы заняли пятое место, уступив второму месту 10 очков. Здесь мы уже не уступаем. Осталось набирать отрыв и играть так же, — сказал Побединский в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Тренер Team Vitality Рамазан Валиуллин также остался доволен игрой свой команды в первый день турнира.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. Всего в рамках соревнований будет проведено 15 раундов.