Arc System Works представила релизный трейлер Marvel Tokon: Fighting Souls

Студия Arc System Works представила релизный трейлер игры Marvel Tokon: Fighting Souls. Файтинг по комиксам Marvel выйдет 6 августа.

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В игре будут сражения 4x4, а во время каждого боя между персонажами можно переключаться. На старте в Marvel Tokon будут доступны 20 играбельных героев, среди которых есть Человек-паук, Призрачный гонщик, Доктор Дум и Карнаж. Проект расскажет о том, как герои и злодеи столкнуться с Чемпионом Вселенной, который грозится уничтожить Землю.

Marvel Tokon выйдет на ПК и PlayStation 5. Разработчиками проекта выступила студия Arc System Works — ранее она выпустила другой знаменитый файтинг Guilty Gear.