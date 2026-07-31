Как найти бесшумные пистолеты в Assassin's Black Flag Resynced: гайд

Пистолеты в Assassin’s Creed Black Flag Resynced довольно громкие — кроме одной легендарной пары, чьи выстрелы, благодаря уникальному перку, создают меньше шума. Портал gamerant.com рассказал, как найти эти легендарные бесшумные пистолеты.

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Приобрести пистолеты с глушителями можно у торговца сокровищами в Большой Инагуа (816,448). Для того, чтобы получить доступ к торговцу, нужно сначала восстановить здания магазина и таверны.

Проблема в том, что это оружие нельзя купить за деньги. Оно обменивается у торговца на следующие ресурсы:

3 шкуры капуцина

4 шкуры игуаны

20 бочек рома

Шкуры игуаны — достаточно легкодоступный ресурс, потому что игуаны водятся на нескольких стартовых островах, включая Большую Инагуа. Они быстрые, поэтому для охоты придется либо стрелять из пистолетов, либо бегать за ними. Или их можно просто купить в любом магазине за три единицы костей — они добываются из любых животных или покупаются у торговца сокровищами (1 кость = 1 000 реалов).

Капуцинов найти уже сложнее, но их можно отыскать на островах Мистериоза (269,173) и Нью-Боун (402,89) в регионе Серранилья. Обычно обезьяны сидят на ветках деревьев, откуда их можно сбить пистолетами или усыпляющими дротиками.

Бочки рома в игре считаются торговым товаром, и потому их можно найти в трюмах большинства кораблей. Подобный груз можно часто найти в северо-восточном регионе карты. Найдите корабль, рассмотрите его в подзорную трубу; если на борту есть ром, то можно брать его на абордаж.