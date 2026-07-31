Как найти замок Хиросаки в Forza Horizon 6: гайд

На этой неделе в Forza Horizon 6 в рамках фотоохоты нужно сделать снимок в замке Хиросаки — довольно знаменитой исторической локации Японии. Портал PC Gamer рассказал, как найти его и какие машины подойдут для фото.

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Замок Хиросаки находится на северо-востоке региона Такасиро, недалеко от восточной границы карты. Для того, чтобы сэкономить время, можно просто совершить быстрое перемещение к радару у замка в центре локации — так вы окажетесь прямо у его ворот. К том уже, поскольку замок является туристической локацией, его местоположение отмечено на карте.

Для того, чтобы выполнить фото-испытание, нужно сделать снимок любого классического спорткара на фоне замка. То есть, для фотосессии подойдут Mazda RX-3, Chevrolet Corvette или Nissan Skyline 2000GT-3. Скорее всего, у вас в гараже уже есть хотя бы одна машина, соответствующая критерию, поэтому просто отфильтруйте парк авто и выберите любую подходящую.

Наградой за челлендж будут два фестивальных очка и белый костюм — уникальная одежда для самого игрока. А очки, в свою очередь, можно потратить на награды недели: 1982 Lancia 037 Stradale и 2020 Ferrari Roma, а также 2024 Lamborghini Temerario и 2022 Ferrari 296 GTB.