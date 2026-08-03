Что нужно знать про обновление 7.0 в Genshin Impact

В пятницу, 31 июля, разработчики Genshin Impact представили большое обновление 7.0 с новым регионом Снежная, вдохновлённым русской и славянской культурами. В игре появятся новая локация для исследования и элементы геймплея, а также начнётся одна из финальных глав сюжета.

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Обновление Genshin Impact 7.0 выйдет 12 августа 2026 года и продлится до 23 сентября, когда его сменит патч 7.1. Предзагрузить апдейт на свои устройства игроки смогут с 10 августа.

Главное о Снежной в Genshin Impact

Обновление добавит в игру последний из семи основных регионов мира — холодную страну Снежную, сеттинг и детали которой были вдохновлены славянской культурой. В ходе геймплея игроки смогут исследовать заснеженный регион, познакомиться с персонажами с русскими именами и увидеть другие отсылки на знакомые сюжеты.

По сюжету Снежная много лет назад была захвачена холодом, и её города существуют вокруг Факелов Кресника — особых устройств, которые немного обогревают площадь вокруг. Также Снежная представляется «бунтарским регионом», выступающим против мировых законов — её люди противостоят Небесному порядку.

Управляет страной Царица (Анастасия Фёдоровна), преемница Белого Царя. Её историю, связанную с древней цивилизацией Каэнри'ах, а также первые шаги путешественника в новом регионе, раскроют в двух новых главах задания Архонтов.

Новые персонажи Genshin Impact из Снежной

В версии 7.0 будет доступно два новых играбельных героя — балерина по имени Одетта и охотник Алёша из пограничных земель снежной страны.

В игре также появится играбельная версия Путешественника крио-стихии, который также сможет активировать реакцию Звёздный проводник для всех персонажей в отряде. Также в сюжете будет доступно новое уникальное оружие — его можно будет улучшать в ходе прохождения.

Всего в рамках Снежной было представлено 12 новых персонажей, большинство из которых станут играбельными.

Баннеры Genshin Impact 7.0

Новый персонаж Одетта будет доступен в первой стадии патча 7.0, то есть три недели после выхода. Также можно будет получить созвездия для Алёши. Вторая часть будет посвящена реранам героев Нод-Края.

Как и обычно, в баннере оружия появится сигнатурное снаряжение для этих персонажей, в том числе новый меч для Одетты. Молитвы хроники (регионального баннера) в 7.0 не будет.

Ивенты патча Genshin Impact 7.0

Главным временным событием станет некий турнир в Снежной, в ходе которого можно будет встретить Диону и мисс Лань из Ли Юэ. Игрокам придётся управлять поездом и тренироваться в стрельбе. За прохождение можно будет бесплатно получить Диону.

Кроме того, будут доступны другие небольшие ивенты:

Другие обновления

Одним из новых видов игрового процесса станет стрельба от третьего лица. Игроки смогут использовать механики гранат, укрытий и скольжения, а также разные виды стрелкового оружия. В этом режиме будет доступен новый скин Путешественника.

Также в Снежной будет доступен поезд для быстрого перемещения между частями страны. В нём можно будет модифицировать оружие и связаться с Катериной для выполнения ежедневных заданий, там же будет и алхимический верстак.

Кроме того, был расширен список персонажей, созвездие которых можно забрать за ежедневный вход в игру в течение шести недель — среди новичков Клоринда, Лини, Эмилия и другие.

Также в ходе трансляции показали три промокода на примогемы — всего можно получить 300 кристаллов. Подробности об этом можно узнать в нашем отдельном материале.