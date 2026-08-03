Для Genshin Impact вышли новые промокоды

В рамках прямой трансляции перед выходом нового региона Снежная разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков — каждый по традиции даёт 100 примогемов и один из ресурсов для прокачки персонажа.

© Чемпионат.com

Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 7.0

Everwinter — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

OntoSnezhnaya — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

Odette0812 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все промокоды действуют до 3 августа 7:00 мск — забрать награды позже уже не получится.