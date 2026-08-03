В Sony прокомментировали критику отказа от дисков на PlayStation

1 июля компания Sony объявила об отказе от физических носителей для консолей PlayStation. С 1 января 2028 года для PS4, PS5 и будущей PS6 больше не будут выпускать диски — останутся только цифровые копии в магазине PS Store.

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Спустя почти месяц в компании впервые прокомментировали жёсткую критику со стороны игроков, которые требуют от компании отозвать своё решение в каждом посте PlayStation в соцсетях. В корпорации заявили, что доля физического контента по всему миру становится всё меньше, поэтому Sony продолжит развивать цифровое направление проектов и не собирается отказывается от своего решения.

Существует несколько причин, по которым мы приняли решение отказаться от дисков. Главная из них — цифровизация контента прогрессирует по всему миру. Это касается не только PlayStation, но и остальных видов контента. Мы получили разные мнения, у людей есть свои взгляды на этот счёт, мы понимаем недовольство. Игры любят многие. Это форма развлечения, которую любят люди, и она во многих случаях связана с тёплыми воспоминаниями. И поэтому мы понимаем эти эмоции. Мы хотим это изучить. Мы продолжим изучать развитие цифровой экосистемы, и как геймеры смогут взаимодействовать друг с другом.

Тем временем геймеры продолжают бойкотировать решение PlayStation. Некоторые даже предлагают устроить целые акции протеста, которые якобы смогут переубедить Sony.