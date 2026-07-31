Состоится киберспортивное соревнование «Битве заводов» по игре «Мир танков»

Команда Омского завода транспортного машиностроения представляет регион в первом масштабном киберспортивном соревновании по игре «Мир танков» для работников промышленных предприятий России.

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Отборочный онлайн-турнир проходит с 25 июля по 16 августа 2026 года. Схватка проходит в командном формате «7х7», предполагающем участие семи основных игроков и до двух запасных. Финал «Битвы заводов» состоится в очном формате 13 сентября 2026 года, в День танкиста, в Московском кластере видеоигр и анимации. Наградой для победителей станет 400 тысяч игровой валюты.

Эдуард Серобабин, директор Омского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” в Омске сотрудничает с региональным отделением “Федерации компьютерного спорта России” и оказывает поддержку в проведении кибертурниров на территории региона. Взаимодействие в рамках всероссийских соревнований создает прочную основу для последующего развития партнерских отношений с сообществами и компаниями, которые продвигают киберспорт в Прииртышье».

Капитан команды АО «Омсктрансмаш»:

«Завод учит одной простой вещи: дисциплина и командная работа всегда дают результат. В игре все то же самое. Каждый день наши инженеры, конструкторы и рабочие создают бронетехнику, а на “Битве заводов” мы намерены показать, что также сильны и на виртуальном поле боя. Турнир станет для команды не только шансом продемонстрировать свои навыки в киберспорте, но и площадкой для обмена опытом и укрепления командного духа».

Турнир проводится «Ростелекомом» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, игровой студией «Леста» и Агентством креативных индустрий (АКИ).