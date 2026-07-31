Московским разработчикам открыт доступ к самой технологичной мокап-студии СНГ

Технологии захвата движения (motion capture) сегодня стали одним из ключевых инструментов при создании видеоигр, анимации и цифровых персонажей. Однако из-за высокой стоимости оборудования собственные мокап-комплексы долгое время могли позволить себе лишь единичные крупные студии. Благодаря поддержке столичного департамента культуры в Московском кластере видеоигр и анимации разработчики получили доступ к самой технологичной мокап-студии СНГ, сообщает "Культура Москвы".

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"Современная производственная инфраструктура Московского кластера видеоигр и анимации помогает разработчикам быстрее проходить сложные этапы производства, снижать затраты и повышать качество проектов. Доступ к технологиям захвата движения позволяет московским студиям создавать реалистичную анимацию и конкурентоспособный контент на уровне ведущих мировых компаний", - заявляет медиа департамента.

Мокап-студия является частью производственной инфраструктуры кластера и открыта для всех его резидентов. Она оснащена 60 камерами OptiTrack, шестью комплектами перчаток для захвата движений кистей и пальцев, шестью шлемами для записи мимики, специализированной съемочной площадкой и профессиональным реквизитом. Комплекс позволяет одновременно записывать движения нескольких актеров, включая пластику тела, работу рук и мельчайшие детали мимики, что особенно важно при создании реалистичных персонажей для видеоигр, анимации, кино и телевизионных проектов.

Захват движений тела используется для записи боевых сцен, хореографии и взаимодействия персонажей, перчатки позволяют точно передавать жесты и движения пальцев, а системы лицевого трекинга - эмоции и актерскую игру. Полученные данные могут в режиме реального времени передаваться в Unreal Engine и использоваться для создания цифровых персонажей, CGI-графики, виртуальных ведущих, а также для обучения робототехнических систем и ИИ-моделей, воспроизводящих человеческие движения. При этом студии могут пользоваться мокап-комплексом по модели аутсорсинга - без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование, содержать собственную съемочную площадку и команду технических специалистов.

"Наша задача - создавать для московских студий условия, при которых они могут пользоваться инфраструктурой мирового уровня без необходимости инвестировать сотни миллионов рублей в собственное оборудование. Московский кластер видеоигр и анимации объединяет современные производственные мощности, образовательные программы и профессиональное сообщество, помогая компаниям быстрее создавать конкурентоспособные проекты и выводить их на российский и международный рынки", - отметил Алексей Фурсин, руководитель столичного департамента культуры.

Возможности студии уже используют резиденты кластера при создании новых проектов. Одним из наиболее ярких примеров стала работа над российской видеоигрой "TSAREVNA. Age of Tales", для которой в мокап-студии была оцифрована хореография прима-балерины Большого театра Алены Ковалевой. Записанные движения легли в основу пластики и боевой системы главной героини игры. Благодаря высокой плотности камер специалисты смогли с высокой точностью передать сложную балетную хореографию, включая прыжки, вращения и работу рук.

Помимо мокап-студии, в Московском кластере видеоигр и анимации работают студии звукозаписи, центр обработки данных, просмотровый зал, образовательные пространства и профессиональная Киберарена, оснащенная экраном 8K для трансляций, более чем 20 игровыми ПК на базе видеокарт RTX 5090 с высокочастотными мониторами и профессиональными киберспортивными креслами, а также консолями PlayStation 5 Pro.