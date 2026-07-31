Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2026

Ежегодная игровая засуха постепенно отступает — в начале августа игроков уже ждет ряд крупных релизов, а там и до блокбастерной осени рукой подать. Пока вы лишний раз проверяете вишлист и календарь релизов, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают OTXO: roguelite-боевик, вдохновленный серией Hotline Miami. Протагонист, потерявший память, оказывается в загадочном особняке, помня только свою цель — спасти возлюбленную. Для того, чтобы добраться до нее, игроку предстоит зачистить множество комнат, полных врагов, попутно уклоняясь от пуль с помощью механики замедления времени. OTXO можно бесплатно добавить на аккаунт до 6 августа.

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В Steam вышла демоверсия Guns ‘n Goblins — необычного гибрида шутера от первого лица и tower-defense стратегии, где игроку нужно защищать одинокую колокольню от полчищ пиксельных гоблинов. Но есть проблема: игрок совершенно один, и единственное преимущество, которое у него есть — современное огнестрельное оружие. Полноценный релиз проекта намечен на 2 квартал 2027.

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Codename CURE II может понравиться тем, кто был разочарован Killing Floor 3 и хочет предаться ностальгии по временам простых, ни на что не претендующих horde-шутеров. Каждый игрок выбирает класс, закупает оружие — и команда отбивается от огромных волн монстров, пока на ногах не останется кто-то один. Проект очевидно бюджетный и разработанный всего двумя девелоперами, но и игра бесплатная.

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Наконец, в ранний доступ Steam вышла NERMIUS: bullet-heaven в духе Vampire Survivors, но в сеттинге корпоративного освоения космоса. Игроку предстоит взять контроль над роботизированной «оболочкой», которой поручено зачистить планету от любых аномальных форм жизни. Прокачка, бои и механики крафтинга оружия работают примерно так же, как в Vampire Survivors… Но вне забегов также нужно расследовать истинные мотивы корпорации. По словам разработчиков, NERMIUS пробудет в раннем доступе год.