«Больше года молил о сбросе». Таланты и стримеры — о новом патче Dota 2

В ночь на 31 июля в Dota 2 вышло крупное обновление: Компендиум к The International 2026, патч 7.41e и корректировка MMR игроков ранга «Титан». Сообщество активно отреагировало на изменения.

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Больше всего обсуждений вызвал сброс рейтинга — Valve сжала MMR «Титанов» в диапазон от 1 до 9500. Комментатор Ярослав NS Кузнецов признался, что не сразу разобрался в изменениях:

Они просто сплющили рейтинг. Это должно быть сезонной мерой, чтобы рейтинг не улетал в 20 тысяч. Я теперь 6600 помойка. Стример Тимур Ahilles Кульмухамбетов воспринял сброс с радостью: Уже больше года молил о сбросе MMR. Теперь мы все равны, мы все в *****. Стример Андрей Afoninje Афонин отметил, что после сброса «можно в Доту даже зайти». Марк Mangekyou Харламов добавил, что первый месяц после сброса даёт возможность «бустануть аккаунт до топ-100». Василиса Vasilisa Чернова рассказала о работе над фразами для Компендиума: Сделать фразы было гораздо сложнее, ибо есть уже ожидания, перебить легендарочку прошлого года вдвойне тяжело. Была идея записать пёсика, ибо на протяжении года были запросы на аналогию фразы, но уже для собачников.

Балансовый патч 7.41e также не остался без внимания. Стример Головач негативно отреагировал на то, что урон от нескольких Divine Rapier больше не складывается. Патч 7.41e станет турнирной версией игры на The International 2026.