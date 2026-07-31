Valve выпустила патч 7.41e для Dota 2 перед The International 2026

Valve выпустила балансовое обновление 7.41e для Dota 2 за две недели до старта The International 2026. Патч затронул более 50 героев, десятки предметов и несколько игровых механик.

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Среди ключевых изменений — нерф Snapfire по всем способностям, ослабление Zeus (урон Thundergod's Wrath снижен с 300/475/650 до 275/425/575), Drow Ranger (доля базового урона Multishot уменьшена на 20%) и Bane (длительность Nightmare сокращена). Shadow Fiend потерял 2 базового интеллекта. Усиления получили Gyrocopter, Outworld Destroyer, Queen of Pain, Venomancer и Legion Commander.

В предметах заметно ослабление линейки Kaya — бонус к восстановлению маны снижен у всех сборок. Satanic получил увеличение перезарядки ульта с 30 до 40 секунд. Урон от нескольких Divine Rapier больше не складывается. Urn of Shadows, Essence Distiller и Spirit Vessel перестали получать заряды из тайника.

Отдельно исправлена механика Парных порталов — их подготовку теперь можно прервать оцепенением. Аналогичное изменение коснулось Templar Assassin, Underlord и Терзателя.

The International 2026 стартует 13 августа в Шанхае. Патч 7.41e станет турнирной версией игры.