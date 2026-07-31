WW Team претендует на первый мэйджор в истории после победы на CIS LAN 6

WW Team после победы на CIS LAN Championship 6 поднялась на 51-ю строчку Valve Regional Standings. Нейросеть HLTV, прогнозирующая инвайты на основе текущих результатов команд, включает WW Team в число участников первой стадии PGL Singapore Major 2026.

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Для попадания на мэйджор команде необходимо удержаться в зоне приглашения до даты отсечки VRS — 2 ноября 2026 года. Очки начисляются за результаты матчей, силу соперников и выступления на LAN-турнирах, поэтому позиция WW Team может измениться в обе стороны.

PGL Singapore Major 2026 пройдёт с 25 ноября по 13 декабря. На турнир будут приглашены 32 команды, призовой фонд составит $ 1,25 млн. На CIS LAN 6 команде помогал тренер Леонид chopper Вишняков.